Coleman: ik ben niet de nieuwe Usain Bolt

Christian Coleman is niet de nieuwe Usain Bolt. Dat zei de Amerikaanse sprinter na zijn overtuigende overwinning op de 100 meter bij de WK atletiek in Doha. ‘’Ik denk dat niemand in staat is hem te evenaren. Je kunt alleen maar proberen het beste uit jezelf te halen en niet zoals hij te willen zijn.’’

De 23-jarige Coleman spurtte naar zijn eerste wereldtitel. Bolt won in zijn carrière het ongelooflijke aantal van acht gouden olympische medailles en elf wereldtitels. De Jamaicaan zette in 2009 het wereldrecord op de 100 meter op 9,58 seconden.

Coleman klokte in Doha 9,76, een persoonlijk record. ‘’Het was mijn snelste 100 meter ooit, maar niet de perfecte race. Er zijn nog wel wat punten die beter kunnen en daar ga ik me zeker op focussen. Als ik mijn best blijf doen, kan ik zeker nog meer goud winnen.’’