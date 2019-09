Pedersen: ongelooflijke dag

Mads Pedersen kon zondag maar moeilijk geloven dat hij de wereldtitel op de weg had behaald. “Een ongelooflijke dag. Dit hadden we niet gedacht toen we deze morgen vertrokken. Het is de droom van iedere renner om die regenboogtrui te dragen”, zei Pedersen, die de eerste Deen is die de titel pakt.

Pedersen, 23 jaar pas en normaal ploeggenoot van Bauke Mollema bij Trek-Segafredo, was binnen de Deense ploeg niet de absolute kopman. “Het plan was om mij vooruit te schuiven in aanloop naar de finale. Michael Valgren en Jakob Fuglsang zouden dan van achter komen. Maar uiteindelijk volgden ze niet toen Mathieu van der Poel en Matteo Trentin de oversteek maakten”, zei hij.

“Toen we met drie man voorin overbleven, was het overleven en het beste hopen voor de sprint. Ik hoopte dat als ik de streep zou zien, alle pijn weg zou zijn en ik nog alles zou kunnen geven voor de sprint. Na zesenhalf uur op de fiets zat iedereen stuk. Er kon van alles gebeuren.”

Pedersen bleef de Italiaan Matteo Trentin verrassend voor. Het was zijn tweede overwinning dit seizoen, zijn twaalfde in totaal. Zijn opmerkelijkste resultaat tot zondag was de tweede plaats achter Niki Terpstra in de Ronde van Vlaanderen van 2018.