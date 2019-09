Ineens ging het licht uit bij Van der Poel

Mathieu van der Poel leek in de wegrace van de WK wielrennen in Yorkshire de beslissing te hebben geforceerd. Met vier man begon hij aan de laatste lokale ronde van een kleine 14 kilometer in een kletsnat Harrogate. “Ik zat in de goede groep, op de plek waar ik moest zitten om wereldkampioen te kunnen worden. Maar opeens was het op”, keek hij bij de teambus van de Nederlanders terug op een zeer opmerkelijk moment.

Van der Poel stond bijna stil op het hellende stuk aan het begin van de slotronde, zijn medevluchters reden zo bij hem weg waarna niet veel later de Deen Mads Pedersen de wereldtitel veroverde. “Ik heb niet echt een verklaring. Ineens ging het licht uit. Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, vertelde Van der Poel, inmiddels opgewarmd na een warme douche. Een kleine 11 minuten na de winnaar was hij alsnog als 43e gefinisht. “Ik wilde mijn eerste WK wel uitrijden.”

Met dit jaar pas 28 koersdagen op de weg in de benen was het een uitdaging voor de wereldkampioen veldrijden annex mountainbiker om ook in Yorkshire voor het allerhoogste te gaan. Gesterkt was hij door zijn optredens in de voorjaarsklassiekers, met de zege in de Amstel Gold Race als hoogtepunt. Zijn reputatie was hem vooruit gesneld, nooit eerder trok de Nederlandse ploeg voorafgaand aan een WK zoveel media-aandacht uit het buitenland.

“Ik ben één van de favorieten, niet de topfavoriet”, hield hij zijn gehoor voor. Maar van de vooraf genoemde kanshebbers was eigenlijk alleen de Italiaan Matteo Trentin mee toen Van der Poel zo’n 30 kilometer voor de finish de sprong naar de kop van de wedstrijd maakte. Pedersen, de Italiaan Gianni Moscon, de Zwitser Stefan Küng, ze waren niet verwacht maar blijkbaar de sterksten in een door regen en kou loodzware koers.

“Ik denk niet dat ik mezelf iets kan verwijten. Ik heb ook niet te weinig gegeten of gedronken. De kou zal wel hebben meegespeeld. Ik had op een gegeven moment zes a zeven lagen kleding aan. En toch kreeg ik het niet warm.”

Het was zwaar geweest, die laatste ronde waarin hij het hotel van de Nederlanders passeerde, maar de verleiding van afstappen weerstond. “Die laatste ronde duurde heel lang, maar ik wilde de finish halen. Ik heb een mooie koers gereden, geen fout gemaakt. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar het voelt anders als je er net naast grijpt.”