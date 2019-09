Middelkoop verliest ook in Zhuhai de finale

Tennisser Matwé Middelkoop heeft ook zijn vierde dubbelfinale van dit jaar op de ATP Tour verloren. De 36-jarige Brabander moest met zijn Braziliaanse partner Marcelo Demoliner in de eindstrijd van het toernooi in Zhuhai buigen voor het Belgische duo Sander Gille/Joran Vliegen. De Belgen wonnen beide sets in een tiebreak: 6-7 (2) 6-7 (4).

Middelkoop bereikte eerder dit jaar de finale in Doha (met Robin Haase), Marseille (met Ben McLachlan) en Marrakech (met Frederik Nielsen). Steeds greep de dubbelspecialist uit Breda echter naast de hoofdprijs. Middelkoop veroverde in de afgelopen drie jaar wel in totaal zeven ATP-titels in het dubbelspel, waarvan drie vorig seizoen met Haase aan zijn zijde.