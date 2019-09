Moerenhout teleurgesteld maar ook trots

Bondscoach Koos Moerenhout was teleurgesteld maar ook trots na de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Yorkshire. De bondscoach had gezien hoe zijn kopman Mathieu van der Poel in de slotronde de kopgroep moest laten gaan en de Deen Mads Pedersen naar de wereldtitel sprintte.

“Alles ging perfect”, keek Moerenhout terug op de slotfase waarin Van der Poel met een viertal voorop was geraakt maar opeens volledig stil viel. “Ik was verrast. Ik dacht: wat gebeurt er nu? Het ene moment ben je zeer kansrijk, het volgende moment is alles voorbij. Dan valt het wel even stil in de auto.”

Moerenhout kon niet zeggen wat er precies was misgegaan met Van der Poel. “Ik heb hem maar kort gezien, maar hij kon geen boe of bah meer zeggen”, vertelde de bondscoach die in juni al duidelijk had gemaakt dat er voor hem maar één kopman was. Die keuze was onbetwist. “En het mooie van Mathieu is dat hij voor de sprint kan gaan of het op deze manier proberen. Het zag er goed uit. Dat het uiteindelijk niet lukt is zwaar balen.”

Maar behalve teleurstelling over de afloop was er bij Moerenhout ook trots. “We hebben Mathieu zo goed mogelijk ondersteund. Ik heb genoten van een schitterende wedstrijd van ons team. Maar we kwamen om te winnen. Deze kans is weg. De jongens hebben niet de beloning gekregen die ze verdienen.”