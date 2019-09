Na Kimmann pakt ook Smulders wereldbeker BMX

Laura Smulders heeft voor het vierde jaar op rij de wereldbeker veroverd in het BMX. De Nederlandse won zondag in Santiago del Estero in Argentinië de tiende en laatste wedstrijd van het seizoen. Smulders, die zaterdag ook al de rapste was in de negende race en toen in het klassement al niet meer kon worden achterhaald door haar Amerikaanse concurrente Alise Willoughby, hield de Russische Natalia Afremova (tweede) en de Amerikaanse Felicia Stancil (derde) achter zich.

Bij de mannen verzekerde Niek Kimmann zich twee weken terug al van de eindzege in de wereldbeker. De Nederlander won zondag de laatste wedstrijd in Argentinië. Vorig jaar schreef Kimmann de wereldbeker ook al op zijn naam.