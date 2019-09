Nederland wint Motorcross der Naties in Assen

Nederland heeft voor het eerst de Motocross of Nations gewonnen. Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen wonnen in Assen met overmacht na drie manches.

Herlings begon voor Nederland met de tweede plaats in de MXGP-klasse. Hij moest alleen de nieuwe wereldkampioen Tim Gajser uit Sloveniƫ voor laten. MX2-coureur Vlaanderen werd in dezelfde race tiende, waardoor Nederland aan de leiding kwam in het klassement.

In de tweede race reed Coldenhoff overtuigend naar de zege. In de laatste race pakte Coldenhoff opnieuw de leiding en hij stond die ook niet meer af. Met de vierde plaats van Herlings bleven de Nederlandse motorcrossers Belgiƫ en Groot-Brittanniƫ ruim voor.