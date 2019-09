Schippers op jacht naar medaille 100 meter

De derde dag van de WK atletiek in Doha is afgestemd op de 100 meter voor de vrouwen. Dafne Schippers behoort niet tot de uitgesproken medaillekandidaten, maar op de grote toernooien haalt de Utrechtse vaak het beste naar boven in haar sprinterslichaam. Ze moet zich zondagavond eerst in de halve finales zien te plaatsen voor de finale van het koningsnummer.

Op de vorige twee WK’s won Schippers zilver en brons op de 100 meter. Ze zou er graag goud aan toevoegen, maar zei zaterdag na de series van de 100 meter, waarin ze de achtste tijd liep (11,17), dat die titel vrijwel zeker naar de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Price gaat. “Maar er zijn meer medailles.’’

Sprinter Taymir Burnet mag voor de derde dag op rij in actie komen. Hij loopt de series van de 200 meter.