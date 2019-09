Schippers sprint nipt naar finale 100 meter

Dafne Schippers heeft zich nipt geplaatst voor de finale van de 100 meter bij de WK atletiek in Qatar. De Utrechtse atlete spurtte in het Khalifa Stadion van Doha naar de derde plaats in haar serie van de halve finales in 11,07. Met die klassering had ze het niet gered, maar haar tijd was precies goed genoeg om als een van de twee tijdsnelsten toch een plek af te dwingen in de eindstrijd, die zondagavond laat wordt afgewerkt in het Khalifa Stadion.

De Nederlandse topsprintster legde het in haar race af tegen onder anderen de Jamaicaanse favoriete Shelly-Ann Fraser-Pryce, die de race won in 10,81. De Ivoriaanse Murielle Ahouré werd tweede in 11,05. Schippers moest hard werken voor de derde stek, ze wist er in de laatste meters een extra versnelling uit te persen. De 11,07 was de zevende tijd in het veld. Acht atletes starten in de finale.

Schippers won twee jaar geleden op de WK in Londen brons op de 100 meter, vier jaar geleden liep ze in Peking in 10,81 naar het zilver. Een medaille op het koningsnummer van de atletiek is dit jaar minder vanzelfsprekend. Schippers zocht deze zomer vergeefs naar de topvorm van weleer, waarin ze onder de 11 seconden dook op de 100 meter en op de 200 meter in 2015 de wereldtitel veroverde in de derde tijd ooit gelopen: 21,63.

Dit jaar trok ze met 11,04 als beste tijd achter haar naam naar Doha, in de wetenschap dat tal van concurrentes beduidend sneller waren. Het zal dan ook een lastige opgave worden een medaille te pakken. Goud lijkt gezien de superieure vorm van Fraser-Pryce uitgesloten. Voor zilver of brons zal ze boven zichzelf moeten uitstijgen, maar de 27-jarige Utrechtse heeft al vaker bewezen dat ze op de grote toernooien het beste uit haar lichaam weet te halen.