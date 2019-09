Schippers treft Fraser-Pryce in halve finales

Dafne Schippers moet het in de halve finales van de 100 meter bij de WK atletiek in Doha al opnemen tegen topfavoriete Shelly-Ann Fraser-Pryce. De Jamaicaanse was zaterdag in de series veruit de snelste met een tijd van 10,80 seconden. Schippers noteerde 11,17.

De Utrechtse moet bij de eerste twee eindigen om in de finale te geraken. Lukt dat niet, dan kan ze met haar gelopen tijd nog een plek in de eindstrijd afdwingen. Er is plek voor twee tijdsnelsten. Een andere geduchte concurrente is de Ivoriaanse Murielle Ahouré, die ook in de series sneller was. Ze liep 11,05.

Schippers won op de WK van 2017 in Londen brons op het koningsnummer, vier jaar geleden liep ze in Peking in 10,81 naar het zilver.

Fraser-Pryce ontbrak op de WK in Londen. Ze was toen zwanger. Als moeder keerde ze in 2018 terug op de atletiekbaan. Die rentree vierde ze met bescheiden tijden, maar deze zomer is de 32-jarige onstuitbaar. Ze liep met 10,73 de beste tijd van dit jaar. Haar erelijst op de 100 meter mag er ook zijn: twee keer olympisch kampioene (2008 en 2012) en drie keer wereldkampioene (2009, 2013 en 2015).