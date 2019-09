Smulders wint wereldbeker in Argentinië

Laura Smulders heeft de voorlaatste wereldbekerwedstrijd BMX in Argentinië gewonnen. Smulders bleef in de finale op de baan in Santiago del Espero de concurrentie ruim voor. De Russin Natalia Afremova werd tweede voor de Amerikaanse Felicia Stancil.

“Het was een supergoed rondje”, zo keek Smulders terug op haar zege. “Een goede start en een goed eerste stuk. Ik laat zien dat ik hier de beste ben. Het is alweer mijn achttiende wereldbekeroverwinning, ongelofelijk.” In de stand om de wereldbeker gaat Smulders ook aan de leiding met 1120 punten. De Amerikaanse Alise Willoughby staat tweede met 910 punten.

Twan van Gendt miste in Santiago del Espero net het podium. Hij was de enige Nederlander in de finale en eindigde als vierde, de zege ging naar de Argentijn Gonzalo Molina. Niek Kimmann blijft de leider in het wereldbekerklassement met 1030 punten.