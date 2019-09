Start wegrace WK uitgesteld, parcours korter

De wegrace voor de mannen bij de WK wielrennen in Yorkshire begint 20 minuten later. Ook is het parcours ingekort. Vanwege de vele regen zijn sommige stukken onbegaanbaar. De wedstrijd begint nu om 10.00 uur (Nederlandse tijd), 20 minuten later dan gepland.

De 180 kilometer lange aanloop van Leeds naar het lokale circuit is ingekort. Wel worden in Harrogate nu negen rondes gereden in plaats van de geplande zeven. De af te leggen afstand bedraagt nu 260 kilometer in plaats van 280 kilometer en er ontbreken twee hellingen.

Bij Aysgarth, na ruim 70 kilometer, snijdt het peloton een noordelijke lus af en wordt koers gezet in oostelijke richting. Bij Leyburn wordt het parcours weer bereikt. De beklimmingen van Buttertubs en Grinton Moore ontbreken nu.

Mathieu van der Poel behoort tot de favorieten voor de wereldtitel. De finish wordt rond 16.15 uur verwacht.