Titel in Chengdu voor Carreño Busta

De Spaanse tennisser Pablo Carreño Busta heeft in Chengdu zijn vierde ATP-titel veroverd. De nummer 63 van de wereld versloeg op het Chinese hardcourt in de finale Aleksander Boeblik uit Kazachstan. De beslissing viel pas in de tiebreak van de derde set: 6-7 (5) 6-4 7-6 (3).

De partij op het matig gevulde centercourt van Chengdu duurde ruim 2 uur. Carreño Busta pakte in 2016 twee ATP-titels, in Winston-Salem en Moskou, en een jaar later was hij ook de beste in Estoril.

Boeblik (22) stond voor de tweede keer in de finale van een ATP-toernooi. Net als eerder dit jaar in Newport stapte de in Rusland geboren Kazak als verliezer van de baan. Op weg naar de finale verraste Boeblik onder meer de Bulgaar Grigor Dimitrov.