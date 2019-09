Verstappen begint in Sotsji vanaf plek negen

Max Verstappen zette in de kwalificatie weliswaar de vierde tijd neer, maar de Nederlander begint de Grote Prijs van Rusland zondagmiddag vanaf de negende startplaats. Verstappen heeft een nieuwe verbrandingsmotor in zijn Red Bull gekregen. Het leverde de Nederlander een gridstraf op, waardoor hij vijf plaatsen naar achteren moet op de startopstelling.

“Als we naar een vierde of vijfde plek kunnen rijden, dan doen we het goed”, zei Verstappen, die vorige week in Singapore derde werd. “Hopelijk verloopt de start zonder problemen.” Charles Leclerc vertrekt voor de vierde race op rij vanaf poleposition. De Monegask zette in zijn Ferrari opnieuw de beste tijd neer in de kwalificatie. Leclerc was ruim vier tienden sneller dan Lewis Hamilton. De regerend wereldkampioen en WK-leider klokte in zijn Mercedes de tweede tijd. Sebastian Vettel (Ferrari) en Valtteri Bottas (Mercedes) vormen de tweede startrij.

Verstappen eindigde de afgelopen twee jaar als vijfde op het circuit van Sotsji. Dat is vooralsnog zijn beste prestatie bij de Russische GP.