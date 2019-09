Vierde plaats hoogst haalbare voor Verstappen

Max Verstappen is in de Grote Prijs van Rusland als vierde geëindigd. Veel meer zat er ook niet in voor de Nederlander van Red Bull, nadat hij na een gridstraf vanaf de negende positie had moeten starten. De zege ging naar Lewis Hamilton, de regerend wereldkampioen die een einde maakte aan een serie van drie overwinningen van de verbeterde bolides van Ferrari. Valtteri Bottas maakte het feest voor Mercedes met de tweede plaats compleet.

Mercedes op één en twee, dat was al sinds de Grote Prijs van Groot-Brittannië van 14 juli niet meer voorgekomen. Charles Leclerc moest genoegen nemen met de derde plaats. De Monegask won in België en Italië twee van de laatste drie races. Zijn ploeggenoot Sebastian Vettel zegevierde vorige week in Singapore. De Duitser ging in Sotsji ook voortvarend van start en passeerde direct zijn ploeggenoot Leclerc, die van pole was gestart.

De rode wagens van Ferrari domineerden de race, totdat Vettel in de 28e ronde met mechanische problemen uitviel. Toen alle coureurs daardoor even wat langzamer moesten rijden, wisselden Hamilton en Valtteri Bottas snel in de pits van banden. Ze verwezen Leclerc naar de derde positie.

Verstappen was inmiddels naar de vijfde plaats opgerukt en won nog een positie toen Vettel uitviel. De Nederlander startte van de negende startplaats, na een gridstraf van vijf posities voor het plaatsen van een nieuwe verbrandingsmotor in zijn Red Bull. Hij besloot de sanctie al in Sotsji te nemen, omdat de komende races in Japan en Mexico zijn auto in principe beter liggen. Verstappen stond de afgelopen drie jaar steeds op het podium in Japan, de GP in Mexico-Stad won hij de laatste twee keer. Bij de Russische GP was hij nog nooit verder gekomen dan de vijfde positie.

Verstappen merkte dat zijn beslissing juist was om de gridstraf al in Sotsji te pakken. Hij kon Hamilton, Bottas en Leclerc geen moment bedreigen nadat de safety car van de baan was verdwenen. Leclerc maakte Bottas het nog even lastig, maar moest toch toestaan dat de Fin als tweede eindigde, achter zijn ploeggenoot Hamilton die zijn leidende positie in het klassement voor de wereldtitel verstevigde.