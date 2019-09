Vierde wereldtitel Fraser-Pryce op 100 meter

Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft voor de vierde keer in haar lange carrière de wereldtitel op de 100 meter veroverd. Ze was veruit de snelste in de finale van de titelstrijd in Doha. De 32-jarige diva uit Jamaica raffelde de sprint naar goud in het Khalifa Stadion af in 10,71, de beste tijd van dit jaar in de wereld.

Op gepaste afstand eindigde Europees kampioene Dina Asher-Smith uit Groot-Brittannië als tweede in 10,83. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou behaalde het brons in 10,90.

Dafne Schippers ontbrak in de eindstrijd. De Utrechtse liep in de halve finales een liesblessure op en trok zich kort voor de start terug.