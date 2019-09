Vijfde wereldtitel op rij motorcoureur Rea

De Noord-Ierse motorcoureur Jonathan Rea heeft voor het vijfde jaar op rij de wereldtitel veroverd in de Superbike. De 32-jarige Kawasaki-coureur pakte de titel in stijl, door de tweede race van het weekeinde op Magny-Cours te winnen. De voorgaande twee jaar verzekerde Rea zich ook steeds op Franse bodem van de titel.

De Brit moest zaterdag in de eerste race de zege nog laten aan de Turk Toprak Razgatlioglu, die hem in de laatste ronde wist te passeren. Een dag later was Rea wel de beste. Zijn enige overgebleven rivaal, de Spanjaard Alvaro Bautista, crashte bij een botsing met Razgatlioglu. Michael van der Mark kwam als tweede over de streep. De Nederlander was zaterdag in leidende positie onderuit gegaan. Van der Mark wist toen toch nog als dertiende over de finish te komen.