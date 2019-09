Wielrenner Froome terug op de weg

Wielrenner Chris Froome heeft de training hervat. Ruim drie maanden nadat hij in het Critérium du Dauphiné diverse botbreuken had opgelopen bij een zware val, zit de viervoudig winnaar van de Tour de France weer op de fiets. Het is de bedoeling dat Froome eind oktober bij het criterium in de Japanse stad Saitama zijn officiële rentree in het peloton maakt.

Terwijl zijn collega’s in de stromende regen in Yorkshire om de regenboogtrui streden, zette Froome op Twitter een foto waarop hij lachend in de zon poseert in de heuvels rond zijn woonplaats Monaco. “Goed om weer terug op de weg te zijn”, schreef de 34-jarige Brit er bij.

De kopman van Team Ineos ging in juni op hoge snelheid onderuit toen hij het parcours van de tijdrit in de Dauphiné verkende. Hij liep breuken op in een dijbeen, heup, elleboog, ribben en nekwervel. Froome onderging een urenlange operatie en lag weken in het ziekenhuis. De artsen vertelden de renner dat hij zes maanden nodig zou hebben om te revalideren. Froome herstelde echter sneller dan verwacht.