Bertens naar derde ronde in Peking

Tennisster Kiki Bertens heeft op het WTA-toernooi van Peking de derde ronde bereikt. De nummer 8 van de wereld versloeg Dajana Jastremska uit Oekraïne in twee sets: 7-6 (5) 6-3. Bertens had in de eerste ronde al de Kroatische Donna Vekic in drie sets verslagen.

De 27-jarige Westlandse incasseerde de afgelopen weken vooral nederlagen. In Peking heeft ze nu voor het eerst sinds de US Open weer eens twee partijen op rij gewonnen. Eenvoudig ging het niet tegen Jastremska. Ze verspeelde in de eerste set een voorsprong van 4-2 en moest zelfs een setpunt van de 19-jarige Oekraïense wegwerken. In de tiebreak gaf Bertens ook bijna een voorsprong van 6-1 uit handen, maar net op tijd herstelde ze zich.

De Nederlandse leverde aan het begin van de tweede set direct haar service in, maar opnieuw knokte ze zich terug. Bertens besliste de partij met twee aces op rij. Ze treft nu de winnares van de partij tussen de Duitse Angelique Kerber en Polona Hercog uit Slovenië.