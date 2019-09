Burnet mist finale 200 meter

Taymir Burnet is er bij de WK atletiek niet in geslaagd de finale van de 200 meter te bereiken. De atleet van Curaçao moest genoegen nemen met de vierde plek in zijn heat van de halve finales. Met die klassering redde hij het niet; zijn tijd van 20,34 was evenmin goed genoeg om alsnog een plek in de eindstrijd af te dwingen.

De 20,34 was wel een persoonlijk record. Burnet kwam al voor de vijfde keer in actie; hij liep in het Khalifa Stadion al drie races op de 100 meter en de series van de 200 meter.

Noah Lyles plaatste zich als snelste voor de finale in 19,86. De Amerikaan is de topfavoriet voor goud; hij liep dit jaar al 19,50.