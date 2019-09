Comenentia slaat kogelslingeren over op WK

Denzel Comenentia komt niet in actie bij het kogelslingeren op de WK atletiek in Doha. De 23-jarige Amsterdammer richt zich op het kogelstoten. Hij dicht zichzelf op dat laatste nummer meer kansen toe.

Comenentia had zich op beide krachtonderdelen geplaatst voor de titelstrijd in de Qatarese hoofdstad. Hij slingerde al in april de 7,26 kilogram zware kogel naar 76,80 meter, een Nederlands record. Met de kogel kwam hij in mei tot zijn beste seizoensprestatie van 20,82 meter.

Zijn WK-debuut op het kogelslingeren stelt Comenentia uit. Hij komt nu donderdag voor het eerst in actie, in de kwalificaties van het kogelstoten.