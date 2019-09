De Witte op tijd naar halve finales 400 meter

Lisanne de Witte heeft de halve finales bereikt van de 400 meter bij de WK atletiek in Doha. De Nederlandse troef op dit nummer snelde in haar serie in het Khalifa Stadion naar de vierde plaats in 51,31. Ze drong door op basis van haar tijd, die ruim voldoende was voor een langer verblijf in het toernooi. De halve finales zijn dinsdag.

De Witte brak vorig jaar door op de 400 meter met een bronzen medaille op de EK in Berlijn en een Nederlands record van 50,77. De Heiloose zette haar internationale opmars voort met een bronzen medaille dit voorjaar bij de EK indoor in Glasgow. Ze mocht zich vervolgens in de zomer een aantal keren meten met de wereldtop in de Diamond League. In Z├╝rich liep ze 51,30 en verzekerde ze zich van een startbewijs voor de Olympische Spelen van Tokio.