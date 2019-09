Doha: leeg stadion door late starttijden

Vrijwel lege tribunes kenmerken tot nu toe de wereldkampioenschappen atletiek in Doha. Volgens de organisatoren in Qatar zijn de late starttijden van de belangrijkste wedstrijden daarvan een van de oorzaken. Dit, terugblikkend op de vele lege plekken op zondagavond, samen met het naderende begin van de werkweek.

Ook is het conflict tussen Qatar en verschillende landen in de regio een reden voor het wegblijven van veel toeschouwers. Doha spreekt in dit opzicht zelfs van een boycot.

Het stadion biedt plaats aan 48.000 bezoekers, maar was bij de finale van de 100 meter voor mannen zaterdagavond – het koningsnummer – slechts voor de helft gevuld. Een dag later was er bij de eindstrijd van de sprint bij de vrouwen vrijwel niemand. Ekaterini Stefanidi, winnaar van brons bij het polsstokhoogspringen, zei dat er zelfs bij de Griekse kampioenschappen meer mensen waren.