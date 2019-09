Jos Verstappen maakt zich zorgen over Red Bull

Zoals de zaken er bij renstal Red Bull in de Formule 1 nu voorstaan gaat Max Verstappen volgend jaar niet meedoen in de strijd om de wereldtitel. Die vrees sprak zijn vader Jos Verstappen uit bij Peptalk, een programma van Ziggo. “We maken ons echt zorgen. Er zullen bij het team dingen moeten veranderen.”

Volgens Verstappen is Red Bull er niet in geslaagd dit jaar dichter bij met name Mercedes en Ferrari te komen. “En we hebben daar toch het hele seizoen de tijd voor gehad. Dan vraag ik me af: waarom zou het volgend seizoen wel lukken? Vooral na de zomerstop zijn we niet meer gegroeid. Het is frustrerend.”

Het ligt niet aan Max, zegt Jos. “Hij kan er weinig aan doen. We blijven achter op het gebied van de auto en de motor. Hoe dan ook blijft hij afhankelijk van het materiaal dat hij krijgt. En dat is op dit moment niet goed genoeg. Het is heel teleurstellend voor hem. Je ziet het de laatste twee races ook aan hoe Max uit de auto stapt. Hij is niet blij.”

Daarom moet het anders. Jos Verstappen: “Geef Max een goede auto en hij doet mee om de wereldtitel. Er zijn drie topteams in de Formule 1, maar na Mercedes en Ferrari komt Red Bull in dat rijtje wel op de derde plaats. Het team moet keihard aan de slag, om te voorkomen dat we volgend seizoen weer met een achterstand beginnen. Want dan wordt het weer een verloren jaar.”