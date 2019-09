Kampioenscoach weg bij Chicago Cubs

De Amerikaanse honkbalclub Chicago Cubs heeft afscheid genomen van Joe Maddon, de manager die de Cubs in 2016 naar het kampioenschap in de Major League leidde. De 65-jarige Maddon werkte vijf jaar bij de ploeg. Hij gaat de boeken in als de manager die met de ploeg uit Chicago na 108 jaar wachten weer eens de World Series won. De huldiging in de stad bracht toen maar liefst 5 miljoen mensen op de been.

De Cubs wisten zich dit seizoen voor het eerst onder Maddon niet te plaatsen voor de play-offs. “We zitten in een overgangsperiode, verandering is nu nodig”, zegt directeur Theo Epstein van de honkbalploeg uit Chicago. Maddon bracht zijn spelers kort voor de laatste wedstrijd van het seizoen, tegen St. Louis Cardinals, op de hoogte van zijn vertrek.

“We moeten beiden door”, zei de Amerikaan, die in 2008, 2011 en 2015 werd gekozen tot manager van het jaar in de MLB. “Hopelijk gaan de Cubs weer stralen. En hopelijk krijg ik elders de kans om dat weer te doen. Er vloeien geen tranen, dit is de juiste tijd om te gaan.” Als assistent bij Anaheim Angels won Maddon in 2002 ook de World Series.