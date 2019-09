Oegandese Nakaayi volgt Semenya op

De Oegandese atlete Halimah Nakaayi is de nieuwe wereldkampioene op de 800 meter. Ze rende bij de WK in Doha naar het goud in 1.58,04. Ze is de opvolger van Caster Semenya, de Zuid-Afrikaanse atlete die van de internationale atletiekfederatie IAAF niet mocht meedoen aan de WK in Doha.

Semenya veroverde drie keer de wereldtitel op de 800 meter; in 2009, 2011 en 2017. Nieuwe sekseregels verhinderden dat ze in Doha haar titel kon verdedigen. Volgens de IAAF heeft Semenya van nature een te hoge testosteronspiegel en die grote hoeveelheid van het mannelijke hormoon geeft haar te veel voordeel. De atlete kreeg de opdracht medicijnen te slikken om de hormoonspiegel naar beneden te brengen, maar zij weigerde dat. Semenya vocht tot dusver tevergeefs de omstreden regel aan.

Nakaayi won in Doha dankzij een sterke eindsprint. De Amerikaanse Raevyn Rogers liep naar het zilver in 1.58,18. Haar landgenote Ajee Wilson, de topfavoriete, moest het met brons stellen in 1.58,84.