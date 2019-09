Samuel door naar halve finales 200 meter

Jamile Samuel heeft zich bij de WK atletiek in Doha geplaatst voor de halve finales van de 200 meter. De Amsterdamse atlete eindigde in haar serie als vierde in 22,90. De klassering was niet voldoende om door te mogen naar de volgende ronde, maar haar tijd was wel goed genoeg. Ze ging als een van de zes tijdsnelsten door.

De Britse Dina Asher-Smith won de heat van Samuel in 22,32. De Britse Europees kampioene liep ook de beste tijd van alle deelneemsters in de series. Dafne Schippers ontbrak. De titelverdedigster trok zich kort voor de start terug vanwege een liesblessure.