Schippers besluit na warming-up over start

Dafne Schippers besluit maandagmiddag kort voor de series van de 200 meter bij de WK atletiek in Doha of ze van start gaat. De atlete zal in het atletiekstadion de gebruikelijk warming-up doen en dan de knoop doorhakken.

Schippers liep zondag in de halve finales van de 100 meter een liesblessure op en trok zich terug voor de finale. Ze wilde niet het risico nemen de blessure te verergeren. De hoop is gevestigd op de fysiotherapeut van Atletiekunie, die moet proberen de blessure binnen een dag te verlichten.

Op de 200 meter is de Nederlandse topatlete titelverdedigster. Ze won de afgelopen twee WK’s het goud op deze sprintafstand. Ze is in Doha ingedeeld in de eerste serie om 16.05 uur.

Sprinter Taymir Burnet komt voor de vierde dag op rij in actie. Hij loopt de halve finales van de 200 meter. Lisanne de Witte treedt aan in de series van de 400 meter, Jamile Samuel in de series van de 200 meter.