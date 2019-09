Tafeltennisster Li Jiao terug in dubbelspel

Tafeltennisster Li Jiao maakt binnenkort haar rentree in het dubbelspel. De huidige bondscoach, nog steeds actief op clubniveau, keert terug in Oranje om het vrouwenteam bij te staan in de pogingen zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio, zomer volgend jaar.

Het olympisch kwalificatietoernooi vindt in januari in Portugal plaats. Daarvoor al komt Li Jiao in elk geval op twee andere evenementen uit. Op het Swedish Open dubbelt ze met Britt Eerland, op het German Open met Li Jie.