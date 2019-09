Van Vleuten in Gieten weer even het veld in

Wielrenster Annemiek van Vleuten maakt binnenkort weer een uitstapje naar het veldrijden. De bijna 37-jarige Wageningse, die zaterdag met een indrukwekkende solo van meer dan 100 kilometer de wereldtitel op de weg veroverde, doet op zondag 13 oktober mee aan de Superprestigecross in Gieten. “Neem dit vooral niet te serieus, maar ik sta inderdaad aan de start in Gieten. Gewoon omdat ik crossen leuk vind”, schreef Van Vleuten op Twitter.

De wielrenster van Mitchelton-Scott deed de afgelopen jaren wel vaker af en toe mee aan een veldrit. Ook stapte ze wel eens op de mountainbike. Twee jaar geleden veroverde Van Vleuten zelfs de Nederlandse marathontitel op de mountainbike.

De tweevoudig wereldkampioene tijdrijden veroverde zaterdag in Yorkshire ook in de wegwedstrijd de regenboogtrui. Van Vleuten reed daarin maandag vol trots haar eerste trainingsrondje. Bij de cross van Gieten staat ze in het zwart-gele tricot van haar ploeg aan de start.