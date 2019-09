Volleyballers voor tweede OKT naar Berlijn

De Nederlandse volleyballers mogen begin volgend jaar meedoen aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Op de nieuwe Europese ranglijst die maandag werd uitgebracht, neemt Oranje de negende plek in. Dat betekent dat de mannen van bondscoach Roberto Piazza van 5 tot en met 10 januari gaan strijden om één ticket naar de Olympische Spelen in Tokio.

Het OKT vindt plaats in de Duitse hoofdstad Berlijn. De andere deelnemende landen zijn Servië, Frankrijk, België, Slovenië, Bulgarije, Duitsland en Tsjechië. Oranje bleef tijdens het EK, dat deels in eigen land werd gespeeld, steken in de achtste finales tegen Duitsland. De Servische volleyballers veroverden zondag in Parijs de Europese titel door Slovenië in de finale te verslaan.

Italië, Polen en Rusland kwalificeerden zich op de OKT’s in augustus al voor Tokio 2020. Oranje verloor toen in Rotterdam de laatste wedstrijd van de Verenigde Staten, dat zich daardoor plaatste. Oranje nam in 2004 voor de laatste keer deel aan de Olympische Spelen, destijds in Athene. ‘De Lange Mannen’ veroverden in 1996 in Atlanta de olympische titel.