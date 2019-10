Atlete Bol naar halve finale én Tokio 2020

Atlete Femke Bol heeft haar debuut op de WK atletiek opgesierd met een plek in de halve finales op de 400 meter horden. De 19-jarige Amersfoortse eindigde in het Khalifa Stadion van Doha als vijfde in haar serie in een dik persoonlijk record van 55,32. Die klassering betekende geen rechtstreekse plaatsing, maar op basis van haar tijd ging ze toch door. De tijd van 55,32 betekende tevens dat ze zich plaatste voor de Olympische Spelen van Tokio.

Bol heeft dit seizoen het hordenummer serieus opgepakt. Ze liep in haar derde race al de limiet voor de WK. Bol veroverde in juli de Europese titel bij de junioren. Ze kon na haar race in Doha amper geloven dat ze de limiet voor Tokio al had geslecht. “Dit seizoen lijkt wel een droom”, stamelde ze. “Het was denk ik een nagenoeg perfecte race. Ik liep precies zoals de bedoeling was. Ik begin wat traag en daardoor lijkt het alsof ik enorm achterlig, maar ik kan versnellen na 200 meter en heb meestal een goed laatste rechte stuk.”

De jonge Bol vertrouwt volledig op haar coach Bram Peters. “Ik zal nog wel ergens foutjes hebben gemaakt, maar dat vertelt de trainer me wel. Ik deed het in ieder geval precies zoals we hadden afgesproken: tot de achtste horde telkens 15 passen tussen de hekjes en dan over op 16 passen. Nu uitblazen en kijken of we in de halve finales nog harder kunnen, het wordt dan alles of niets.” De halve finales zijn woensdagavond.