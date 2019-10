Atletiekfederatie verdedigt positie camera’s

Atletiekfederatie IAAF is het niet eens met de kritiek op de posities van nieuwe camera’s bij de wereldkampioenschappen in Doha. Kort voor de start van een sprintnummer ziet de televisiekijker de atleten, door aangebrachte camera’s in de startblokken op de grond, van heel dichtbij. Veel mensen vinden dat daarmee de fysieke integriteit van de atleten wordt geschaad.

“De camera’s leggen het intense moment vast vlak voordat een race begint. We willen dit op een nieuwe manier aan de mensen laten zien”, zegt James Lord, televisieregisseur van de IAAF, dinsdag tegen Bild.

Enkele atleten, onder wie de Duitse vrouwen Gina L├╝ckenkemper en Tatjana Pinto, noemen het nieuwigheidje “zeer twijfelachtig”. Ze kregen steun van andere atleten. Door de positie van de camera zie je niet alleen het gezicht, maar ook andere lichaamsdelen van heel dichtbij. De Duitse bond heeft de bezwaren kenbaar gemaakt aan de IAAF.