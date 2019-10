Novak Djokovic staat in de tweede ronde van het tennistoernooi van Tokio. De Servische nummer 1 van de wereld zette de Australische qualifier Alexei Popyrin met 6-4 6-2 aan de kant.

Voor Djokovic was het de eerste partij sinds de US Open. In New York gaf hij begin september in de achtste finales tegen de Zwitser Stan Wawrinka op wegens een pijnlijke schouder.

In Tokio treft Djokovic in de achtste finales de Japanner Go Soeda.