Geen finale 200 meter voor Samuel

Jamile Samuel kan geen nieuwe finale in haar al lange internationale carrière bijschrijven. Het lukte de Amsterdamse atlete niet bij de WK atletiek in Doha de finale te bereiken van de 200 meter.

Samuel eindige in haar reeks van de halve finales als zesde in 23,02 en was daarmee uitgeschakeld. De Amerikaanse Anglerne Annelus won de series in 22,49.

Samuel was nog de enige Nederlandse deelneemster op de 200 meter. Titelverdedigster Dafne Schippers ging vanwege een liesblessure niet van start.