Geschokte Hassan: ik ben een schone atlete

Sifan Hassan is geschrokken van de onmiddellijke dopingschorsing van haar coach Alberto Salazar, maar één ding weet zij zeker: ‘’Ik ben een schone atlete. Ik heb nooit iets fouts genomen, mij is nooit iets aangeboden en ik heb nooit iets verdachts gezien’’, zei ze in het atletenhotel in Doha, waar ze afgelopen zaterdag het goud won op de 10.000 meter bij de WK atletiek.

Ze traint sinds 2016 bij Salazar, de hoofdcoach van het Nike Oregon Project in het Amerikaanse Portland. De voormalige marathonloper is door de Amerikaanse antidopingautoriteit voor vier jaar geschorst omdat hij doping bij zijn atleten heeft gestimuleerd. “Die verdenkingen zijn van zes jaar geleden, toen was ik nog niet eens begonnen met hardlopen. Ik weet er helemaal niets van en kan er moeilijk iets over zeggen. Ik kan elke avond rustig slapen, omdat ik weet dat ik mijn sport eerlijk bedrijf. Daarom ben ik niet bang voor schade aan mijn imago. Ik geloof in mezelf.”