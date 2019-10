Lyles oppermachtig naar goud op 200 meter

Noah Lyles heeft zijn favorietenrol op de 200 meter volledig waargemaakt op de WK atletiek in Doha. De Amerikaan spurtte overtuigend naar de wereldtitel in 19,83. De Canadees Andre de Grasse won zilver in 19,95, Alex Quiñónez uit Ecuador behaalde brons in 19,98. De Turkse titelverdediger Ramil Goelijev kwam niet verder dan de vijfde plaats (20,07).

Lyles kwam naar Doha als snelste man van het jaar met een tijd van 19,50. Hij imponeerde al in de series en de halve finales en toonde zich in de finale in het Khalifa Stadion ook de sterkste.

Donavan Brazier bezorgde de Verenigde Staten voor het eerst de wereldtitel op de 800 meter. Hij nam in de finale na 500 meter de leiding en hield stand tot aan de finish. Hij klokte 1.42,34, een kampioenschapsrecord.

De strijd om het goud bij het polsstokhoogspringen ging tussen de Amerikaan Sam Kendricks en de 19-jarige Zweedse springsensatie Armand Duplantis. Beiden zweefden over 5,97, maar Kendricks won omdat hij minder pogingen nodig had. Hij veroverde voor de tweede keer de wereldtitel. Duplantis, die vorig jaar op de EK in Berlijn de titel pakte met een reuzensprong van 6,05 meter, kreeg het zilver toebedeeld.