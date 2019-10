Murray maakt indruk met zege op Berrettini

Tennisser Andy Murray heeft in het toernooi van Peking de tweede ronde bereikt. Dat deed de Schot met een knappe overwinning op de Italiaan Matteo Berrettini, de nummer 13 van de wereld. Murray is bezig aan pas zijn tweede toernooi sinds een ingrijpende heupoperatie. Vorige week pakte hij zijn eerste overwinning, maar toen was de tegenstander er een van minder faam: de Amerikaan Tennys Sandgren.

Murray is op de wereldranglijst weggezakt naar de 503e plaats. In Peking maakt hij gebruik van een zogenaamde beschermde ranking, waarmee tennissers die lang uit de roulatie zijn geweest toch aan een aantal toernooien kunnen deelnemen. De Schot pakte twee keer de set via een tiebreak: 7-6 (2) 7-6 (7). In de volgend ronde treft hij de Brit Cameron Norrie.