Tussenstand: olympische ploeg krijgt vorm

Kanoslalomster Martina Wegman is de laatste sporter die zich mag verheugen op een plaatsje in de olympische ploeg voor de Spelen van Tokio volgend jaar. Bij een meting op dinsdag 1 oktober blijkt dat al 114 sporters van TeamNL deel gaan uitmaken van de olympische selectie. Zo zijn er al vliegtickets gereserveerd voor de voetbalsters, de hockeyvrouwen en meerdere zwemmers. Bij de vorige Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro bestond de Nederlandse equipe uit 242 atleten, een recordaantal.