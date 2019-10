Van Commenée neemt coaching Hassan over

Charles van Commenée is per direct de coach van Sifan Hassan. De hoofdcoach van de Atletiekunie neemt gedurende de WK atletiek in Doha de taken over van haar geschorste Amerikaanse trainer Alberto Salazar.

“Zijn schorsing is een voldongen feit, we dealen er nu even mee en nemen de begeleiding helemaal over. We willen dat Sifan zich goed kan voorbereiden op de 1500 meter”, aldus technisch directeur Ad Roskam.

De bond neemt Hassan in bescherming. “Ik schat haar enorm hoog in. Ze is een intelligente, sterke jonge vrouw en ik hoop dat ze de mindset heeft om zich te focussen op de wedstrijd”, zegt Roskam. “Wij wisten dat dit dossier van Salazar er lag en er een mogelijkheid bestond dat er ooit een schorsing uit zou komen. Daarom hebben wij vanaf het moment dat ze naar Amerika ging duidelijke afspraken gemaakt. Haar volledige medische begeleiding is in het Nederlands team gebleven. Alles wat zij aan medicatie gebruikt, gaat via haar arts, fysio en voedingsdeskundige in ons team.”

Een atleet 24 uur per dag in de gaten houden kan niet, zegt Roskam. “Wij hebben alle denkbare maatregelen genomen om onze atleten te behoeden voor verboden middelen. Onze atleten zijn uiterst voorzichtig met supplementen en wat dan ook, bijna bij het panische af. Wij hebben een helder verhaal en wij hebben geloof in wat Sifan doet. Wij houden onverkort volledig vertrouwen in haar.”