Vier jaar schorsing voor coach atlete Hassan

Alberto Salazar is door het Amerikaanse antidopingagentschap voor vier jaar geschorst. De atletiektrainer zou zich schuldig hebben gemaakt aan meerdere dopingovertredingen.

De 61-jarige Salazar heeft onder anderen Sifan Hassan onder zijn hoede. De Nederlandse won afgelopen weekeinde bij de wereldkampioenschappen in Doha de 10.000 meter.

Salazar wordt al geruime tijd in verband gebracht met doping. De gerenommeerde atletiektrainer van Cubaanse afkomst raakte in opspraak door de vaak experimentele methodes die hij hanteert op het door Nike gefinancierde trainingscentrum. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada stelde in 2016 al een onderzoek in.

De Britse topatleet Mo Farah beëindigde in 2017 de samenwerking met Salazar.

In het door Usada uitgebrachte rapport komen geen namen van atleten voor waar Salazar mee heeft gewerkt. De in Ethiopië geboren atlete verbrak na de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro de samenwerking met trainer Honoré Hoedt, die haar vier jaar lang begeleidde. “Ik ben dankbaar voor wat Honoré voor mij heeft gedaan, maar ik miste de professionaliteit. Ik wil een coach die 100 procent gefocust is op de atleet”, zei ze in december 2016, toen ze besloot de samenwerking met Salazar aan te gaan.

Salazar kwam begin 2017 in opspraak door de Sunday Times, die lekte uit een onderzoeksrapport van Usada uit maart 2016. Daarin kwam naar voren dat Salazar “onaanvaardbare gezondheidsrisico’s” nam met zijn atleten. Zo zou hij het weliswaar op zich niet verboden aminozuur L-carnitine via een verboden wijze via infuus hebben toegediend en medicijnen hebben voorgeschreven waar geen medische noodzaak voor was.

Usada zegt nu tot deze straf te zijn gekomen op basis van veel bewijs, waaronder getuigenverklaringen van atleten. Salazar heeft nog niet gereageerd.