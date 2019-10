Wielerploegen naar EU om concurrentiebeding

Het bedrijf Velon, dat elf professionele wielerteams vertegenwoordigt waaronder Jumbo-Visma en Sunweb, heeft een klacht tegen de UCI ingediend bij de Europese Unie. Velon zegt in een verklaring door de internationale wielrenunie te worden tegengewerkt bij hun activiteiten. Het bedrijf dat in 2014 werd opgericht, organiseert onder meer de Hammer Series, een reeks wedstrijden met ook een driedaags evenement in Limburg.

“In het afgelopen jaar heeft de UCI geprobeerd het werk van Velon en de ploegen met betrekking tot het organiseren van wedstrijden en toepassen van nieuwe technologie in het wielrennen te stoppen. Dat is gebeurd op een incorrecte en illegale manier”, stelt Velon, onder meer verantwoordelijk voor de komst van mini-cameraatjes in het peloton waardoor koersen op een andere manier te volgen zijn. De UCI weigert de Hammer Series op de internationale wielerkalender te plaatsen.