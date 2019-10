Asher-Smith neemt titel Schippers over

De Britse atlete Dina Asher-Smith is in Doha Dafne Schippers opgevolgd als wereldkampioene op de 200 meter. De regerend Europees kampioene won de finale in het Khalifa Stadion in een bijzonder snelle 21,88, een Brits record.

De Amerikaanse Brittany Brown sprintte naar het zilver in 22,22, het brons ging naar de Zwitserse Mujinga Kambundji in 22,51.

Een liesblessure dwong Schippers zich af te melden voor de 200 meter, het nummer waarop ze in 2015 en 2017 de wereldtitel veroverde. Vier jaar geleden in Peking won ze het goud in 21,63, de derde tijd ooit gelopen.

Asher-Smith won eerder op de titelstrijd in Doha het zilver op de 100 meter.

De Amerikaan Grant Holloway veroverde de wereldtitel op de 110 meter horden in een tijd van 13,10. Hij was als snelste weg na de start en bleef tot aan de finish iedereen voor. Titelverdediger én olympisch kampioen Omar McLeod begon op de laatste meters aan een versnelling, maar de Jamaicaan tikte een horde aan en raakte volledig uit balans. De gedoodverfde favoriet duikelde vervolgens tegen de grond.

De Pool Pawel Fajdek toonde opnieuw zijn suprematie bij het kogelslingeren. Hij won voor de vierde keer de wereldtitel. In Doha deed hij het met een afstand van 80,50.