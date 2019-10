Bertens naar laatste acht in Peking

Kiki Bertens heeft de kwartfinales bereikt van de China Open. De als achtste geplaatste tennisster versloeg in drie sets de Sloveense Polona Hercog: 7-6 (6) 2-6 6-3.

Bertens had het de hele partij lastig tegen de fel spelende nummer 51 van de wereld. De Sloveense nam in de eerst set twee keer een break voorsprong, maar Bertens kwam terug. Ook in de tiebreak had Hercog aanvankelijk het initiatief, maar pakte de Nederlandse alsnog de set.

De tweede set ging naar Hercog, die Bertens twee keer brak. In de derde set liep Bertens uit naar 4-2 en mede dankzij haar goede service hield ze die marge vast. Op 5-3 kreeg ze een twee matchpoints en benutte meteen de eerste.