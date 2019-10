Bol kan niet nog eens verrassen op 400 horden

Atlete Femke Bol heeft bij haar debuut op de WK atletiek in Doha niet nog eens kunnen verrassen. De 19-jarige Amersfoortse werd uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter horden. Bol eindigde in haar heat als zesde in 56,37 en kwam daarmee ruim te kort voor een finaleplek.

Ze was in de series een dag eerder meer dan een seconde sneller. Toen liep ze een dik persoonlijk record van 55,32. Die tijd betekende tevens een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Bol zat in dezelfde heat als de Amerikaanse Dalilah Muhammad. De olympisch kampioene en houdster van het wereldrecord (52,20) won in 53,91.

Bol is nog maar een groentje op de 400 horden. Deze zomer heeft ze het technische loopnummer serieus opgepakt, met als resultaat een Europese titel bij de junioren én een startbewijs voor Tokio. “Daarmee heb ik mezelf al overtroffen. Dit toernooi kon voor mij al niet meer stuk. De race in de halve finales ging minder goed dan gehoopt. Ik ging iets te ongecontroleerd en te hoog over de hekjes, dat kostte te veel energie.”