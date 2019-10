Broersen 8e, Vetter 12e na dag één zevenkamp

Nadine Broersen staat achtste na de eerste dag van de zevenkamp bij de WK atletiek in Doha. Ze is daarmee de beste van de drie Nederlandse meerkampsters in het Khalifa Stadion. Anouk Vetter, die twee jaar geleden brons veroverde op de WK in Londen, presteert tegenvallend en neemt na de eerste vier onderdelen de twaalfde plaats in. Debutante Emma Oosterwegel bezet de vijftiende plaats.

Broersen, die op de WK in Londen van 2017 de zevenkamp moest staken met een blessure, begon redelijk met 13,61 op de 100 meter horden. Ze presteerde daarna sterk bij het hoogspringen (1,83) en het kogelstoten (14,75). Ze sloot dag één af met 25,28 op de 200 meter.

Vetter, in 2016 zelfs Europees kampioene op de zevenkamp, scoorde te weinig punten bij het hoogspringen (1,74) en het kogelstoten (14,10). Het lijkt onmogelijk voor haar nog een medaille te halen.

De Britse Katarina Johnson-Thompson leidt na de eerste dag met 4138 punten. Ze heeft bijna 100 punten voorsprong op Nafissatou Thiam. De olympisch- en wereldkampioene uit België staat tweede.

De 29-jarige Broersen lijkt herboren na een lange periode van blessureleed, die begon tijdens die dramatische WK in Londen. Ze maakte pas dit jaar haar wedstrijdrentree en is in Doha al aan haar derde zevenkamp van het jaar bezig. “En het gaat goed. Ik heb weer een sterk lichaam’’, zei de Dongense, in 2014 verrassend wereldkampioene indoor op de vijfkamp. “De horden hadden nog beter kunnen gaan, want ik raakte een hekje en kon nog maar net overeind blijven.’’

Ze was vooral blij met haar 1,83 bij het hoogspringen, doorgaans een van haar sterkste onderdelen. Broersen is zelfs Nederlands recordhouder met 1,94. “Ik ging daar door een mentale barrière heen, want ik heb zo lang tegen die 1,80 aangehikt”, zei de 29-jarige meerkampster, die na de eerste dag niet te ver wilde vooruitkijken. “Ik probeer ook te genieten nu het zo lekker gaat, maar dat is best lastig hier. De onderdelen volgen elkaar wel heel snel op. Het is zwaar, maar ik hou mijn hoofd verrassend koel.’’