Hassan overtuigend naar halve finales 1500

Sifan Hassan is overtuigend begonnen aan de 1500 meter, haar tweede afstand op de WK atletiek in Qatar. De atlete die eerder op het toernooi in het Khalifa Stadion van Doha op machtige wijze de 10.000 meter won, heeft als missie een tweede gouden plak te veroveren. Ze kwam probleemloos door de series. Ze won haar heat in 4.03,88.

Hassan kende wel een roerige voorbereiding op de 1500 meter. Een dag voor ze in actie moest komen, kwam het Amerikaanse antidopingbureau Usada met het nieuws naar buiten dat haar trainer Alberto Salazar voor vier jaar is geschorst wegen overtreding van dopingregels.

De 26-jarige Hassan reageerde geschokt en riep meteen de media bijeen om met de hand op haar hart te verklaren dat zij nooit iets heeft gezien of gemerkt van verdachte praktijken in het Amerikaanse Portland, waar ze traint in het Nike Oregon Project van Salazar. “Ik heb mijn medailles eerlijk gewonnen’’, zei ze.