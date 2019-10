Israel CA neemt licentie Katoesja over

De wielerploeg Israel Cycling Academy komt in 2020 in de WorldTour uit. De Israëlische formatie, die nu nog op het tweede niveau rijdt, neemt de Zwitserse licentie over van Katoesja-Alpecin. Beide teams bereikten daarover woensdag een akkoord.

Israel CA stapte in 2015 in het wielrennen, met als doel ooit deel te nemen aan de WorldTour. Door de deal met Katoesja-Alpecin wordt die ambitie nu waargemaakt. Dennis van Winden (31) rijdt sinds 2017 voor de Israëlische formatie.

Tijdens de Tour de France afgelopen zomer kwamen er al berichten naar buiten dat Katoesja-Alpecin aan het laatste jaar in het peloton bezig zou zijn. De renners en al het andere personeel kregen te horen dat de toekomst onzeker was, onder meer doordat een aantal sponsors uit onvrede over het beleid hun contracten niet wilden verlengen. De ploeg is eigendom van de Russische miljardair Igor Makarov.