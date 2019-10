Therese Klompenhouwer heeft voor de vierde keer de wereldtitel bij het driebanden behaald. De 36-jarige Nederlandse was woensdag in de finale in Valencia te sterk voor de Japanse Orie Hida. Het werd 30-21.

Vorig jaar stonden Klompenhouwer en Hida in de eindstrijd van het WK in Izmir ook tegenover elkaar. Klompenhouwer zegevierde toen met 30-24.

Klompenhouwer won het WK eerder in 2014 en 2016.