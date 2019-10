Koster ten val in serie 5000 meter

De Nederlandse atlete Maureen Koster is tijdens haar serie van de 5000 meter op de WK atletiek in Doha ten val gekomen. De 27-jarige Zuid-Hollandse struikelde in het gedrang van de grote kopgroep na ongeveer 3500 meter. Ze bleef even liggen op de tartanbaan van het Khalifa Stadion, maar stond na een tijdje weer op en wandelde teleurgesteld de baan af.

Koster acteert de laatste jaren vooral in de schaduw van Sifan Hassan. Ze heeft haar grootste succes geboekt op de 3000 meter. Bij de EK indoor van 2015 behaalde ze brons. Ze werd ook een keer vierde op de WK indoor op deze afstand. In 2017 meldde ze zich af voor de WK in Londen, vorig jaar op de EK in Berlijn eindigde ze als achtste in de finale.

De Boskoopse besloot dit voorjaar een einde te maken aan de samenwerking met haar oom Bert Koster, die haar veertien jaar lang coachte en begeleidde. Ze maakte de overstap naar de Engelse trainer Rob Denmark. Ze wist zich in juli met een tijd van 15.17,20 te plaatsen voor de titelstrijd in Doha.

Koster hield aan de struikeling een schaafwond over. Ze had ook geen pijn, meldde de woordvoerster van de Nederlandse atletiekploeg, maar was wel in tranen.